Divulgação: Forças Militares da Colômbia - 09/06/2023 Crianças que sofreram acidente aéreo na Colômbia são encontradas com vida após 40 dias

As quatro crianças indígenas, encontradas com vida na selva colombiana após 40 dias de um acidente aéreo , sobreviveram com farinha de mandioca e frutos da floresta, dizem as autoridades da Colômbia.

Os irmãos de 13, 9 e 4 anos e 1 ano, pertencentes a etnia Huitoto, chegaram a Bogotá, capital colombiana, no sábado (10) , segundo o presidente Gustavo Petro.

Na queda, a mãe das crianças, Magdalena Mucutuy Valencia, o piloto e mais um passageiro morreram. Agora, os irmãos estão sendo recebendo cuidados médicos em hospital de Bogotá, após serem encontrados desidratados, com picadas de insetos e algumas feridas, principalmente nos pés.

O ministro da Defesa colombiana, Iván Velásquez, disse a jornalistas que as crianças estão sendo hidratadas e ainda não recebem alimentação. "Mas, em geral, a condição das crianças é aceitável", afirmou.

“Quando o avião caiu, eles retiraram (dos destroços) uma 'fariña' (farinha de mandioca) e, com ela, sobreviveram”, disse o tio das crianças, Fidencio Valencia.

“Depois que a 'fariña' acabou, eles começaram a comer sementes”, completou.

O general responsável pelo resgate das crianças, Pedro Sánchez, disse que elas foram encontradas a 5 quilômetros do local do acidente.

“Os menores já estavam muito fracos”, contou Sanchez. “E certamente a força deles era suficiente apenas para respirar ou alcançar uma pequena fruta para se alimentar ou beber uma gota d'água na selva.”





O acidente

O voo saiu Caquetá com destino a San José del Guaviare, uma cidade da Amazônia colombiana. Minutos após a decolagem, o piloto notificou falhas na aeronave e desapareceu em seguida. No início, os três corpos adultos foram encontrados.

Após quase um mês das buscas, o Exército disse ter achado, em dois lugares diferentes, fraldas, um acessório para celular, uma toalha e um par de tênis a cerca de 600 metros do local onde o avião caiu . Os vestígios indicavam que as crianças poderiam estar vivas, mas com a possibilidade de terem sido sequestradas por guerrilheiros.

