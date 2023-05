Reprodução/Twitter @FuerzasMilCol Forças Militares da Colômbia encontraram quatro crianças sobreviventes de acidente de avião





Militares colombianos encontraram, nesta quarta-feira (17), quatro crianças que estavam desaparecidas na Floresta Amazônica há 16 dias. Elas estavam em um avião que caiu no dia 1° de maio e causou a morte dos pais dos jovens.

Uma das pessoas achadas se trata de um bebê de 11 meses de idade, e as outras têm 13, 9 e 4 anos. Informações dão conta de que as crianças ficaram sozinhas ao longo das duas semanas e estavam em uma região de mata densa da floresta.

Além dos país das crianças encontradas, uma terceira pessoa que estava a bordo da aeronave também veio a óbito por conta do acidente que ocorreu na província de Caquetá, localizada no Sul da Colômbia.





Nas suas redes sociais, o presidente colombiano Gustavo Petro celebrou o feito dos militares e classificouo fato como "uma alegria para o país".

"Após árduas buscas por parte de nossas Forças Armadas, encontramos com vida as 4 crianças desaparecidas devido à queda do avião em Guaviare. Uma alegria para o país", publicou o político nas suas redes sociais.

Después de arduas labores de búsqueda de nuestras Fuerzas Militares, hemos encontrado con vida a los 4 niños que habían desaparecido por el accidente aéreo en Guaviare. Una alegría para el país. — Gustavo Petro (@petrogustavo) May 17, 2023





As buscas, conduzidas desde o dia do acidente, foram motivadas após, nesta terça-feira (17), agentes das Forças Militares da Colômbia e indígenas que auxiliavam nas buscas acharem pertences e uma fruta mordida próximo ao local da queda do avião.

A aeronave que caiu era do modelo Cessna 206, decolou de Araracuara e tinha como destino a cidade de San Jose del Guaviare. Pouco depois da decolagem, o piloto informou ao centro de controle que estava com problemas no motor do avião e emitiu um alerta de socorro antes do veículo sumir dos radares.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.