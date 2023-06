Montagem iG / Imagens: reprodução/Forças Militares da Colômbia Crianças desaparecidas foram encontradas nessa sexta (9)

Neste sábado (10), o avô dos quatro irmãos resgatados da selva colombiana após passarem 40 dias desaparecidos e sozinhos disse que, mesmo que as crianças estejam frágeis, elas estão bem e "felizes". Ele afirmou que elas são "filhas da floresta e sabem como sobreviver na selva".

As crianças indígenas da etnia Huitoto foram encaminhadas para um hospital em Bogotá, capital da Colômbia, para receber tratamento médico adequado.

"Acabei de olhar para meus netos. Primeiro, eles estão vivos, estão muito acabados, mas sei que estão em boas mãos", disse Fidencio Valencia, de 47 anos, a jornalistas em frente a um hospital militar da capital.

As crianças foram retiradas da floresta com a ajuda de helicópteros e levadas até o município de San José del Guaviare, onde receberam os primeiros cuidados médicos.



Entenda o caso

As crianças estavam em um avião que caiu no dia 1° de maio e levou à morte de três adultos. Um dos três corpos encontrados é da mãe dos jovens. Outra vítima é um dos líderes da comunidade indígena.

O acidente ocorreu na província de Caquetá, localizada ao sul da Colômbia.

A aeronave que caiu era do modelo Cessna 206, decolou de Araracuara e tinha como destino a cidade de San Jose del Guaviare. Pouco depois da decolagem, o piloto informou ao centro de controle que estava com problemas no motor do avião e emitiu um alerta de socorro antes do veículo sumir dos radares.

O caso teve grande repercussão na Colômbia e há dias se especulava se as crianças seriam encontradas com vida, já que apenas os corpos dos três adultos haviam sido localizados.

