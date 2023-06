Reprodução/Twitter Forças Armadas da Colômbia Cachorro que ajudou a encontrar as crianças está desaparecido

O cachorro que ajudou na busca pelas quatro crianças que foram resgatadas após passarem 40 dias desaparecidas na selva, chamado Wilson, está desaparecido após as operações de busca.

O pastor belga tem seis anos e fez parte do resgate dos quatro irmãos, que foram encontrados com vida nessa sexta-feira (9) e agora estão internadas em Bogotá, capital da Colômbia, para receber tratamento médico adequado.

"No desenvolvimento da #OperaciónEsperanza, o cachorro Wilson, da raça pastor belga, de seis anos, desapareceu durante as buscas realizadas pelas Células Combinadas de Busca nas selvas de #Caquetá e #Guaviare para encontrar os quatro menores", escreveram as Forças Armadas colombianas publicação nas redes sociais, nessa quinta (8).

En desarrollo de la #OperaciónEsperanza , el perro llamado Wilson, de raza pastor belga, y seis años de edad, se extravió durante los registros que adelantan las Células Combinadas de Búsqueda en las selvas de #Caquetá y #Guaviare para hallar a los cuatro menores. (1) pic.twitter.com/pVFujtMgB9 — Fuerzas Militares de Colombia (@FuerzasMilCol) June 8, 2023

As autoridades acreditam que Wilson possa ter acompanhado as crianças em algum momento durante o tempo que elas estavam desaparecidas.

O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, também mencionou o cachorro que sumiu na operação. "O que não apareceu é o cão, que em algum momento esteve com eles", disse ele nessa sexta (9).

#GeneralGiraldo : "Nuestra premisa como comandos: Jamás se abandona a un compañero caído en el campo de combate. Avanza la #OperaciónEsperanza en la búsqueda de nuestro canino Wilson, que haciendo rastreo y en su afán de encontrar a los niños se aleja de las tropas y se pierde" pic.twitter.com/YwevvJuyIk — Fuerzas Militares de Colombia (@FuerzasMilCol) June 10, 2023

“Na verdade, em algum momento eles encontraram o cachorro, eles se defenderam. É o aprendizado deles, das famílias indígenas, o aprendizado deles de viver na selva é o que os salvou”, acrescentou Petro.

Entenda o caso

As crianças estavam em um avião que caiu no dia 1° de maio e levou à morte de três adultos. Um dos três corpos encontrados é da mãe dos jovens. Outra vítima é um dos líderes da comunidade indígena.

O acidente ocorreu na província de Caquetá, localizada ao sul da Colômbia.

A aeronave que caiu era do modelo Cessna 206, decolou de Araracuara e tinha como destino a cidade de San Jose del Guaviare. Pouco depois da decolagem, o piloto informou ao centro de controle que estava com problemas no motor do avião e emitiu um alerta de socorro antes do veículo sumir dos radares.

O caso teve grande repercussão na Colômbia e há dias se especulava se as crianças seriam encontradas com vida, já que apenas os corpos dos três adultos haviam sido localizados.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.