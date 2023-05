Presidencia Ucrania - 11.05.2023 Por instrução do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskyy, o chefe do Gabinete da Presidência, Andriy Yermak, participou de um briefing de segurança para uma delegação do Brasil chefiada pelo assessor-chefe do presidente da República Federativa do Brasil, Celso Amorim

Nesta quinta-feira (11), o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse esperar uma visita do mandatário brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), ao país para "continuar o diálogo" sobre a guerra.

A declaração do ucraniano se deu após o assessor da Presidência da República para Assuntos Internacionais, Celso Amorim, viajar até o país e reunir-se com Zelensky para debater as declarações de Lula sobre o conflito e as negociações de paz.

Nas redes sociais, Zelensky afirmou que teria enfatizado a Amorim que a única forma de impedir os ataques russos seria por meio de um plano de paz formulado pelo próprio país.

O ucraniano ainda disse que, no encontro, eles discutiram a possibilidade de se realizar a "Cúpula Ucrânia-América Latina". "Espero continuar o diálogo com o Presidente Lula e dar-lhe as boas-vindas à Ucrânia ", afirmou Zelensky.

Em conversa com a Folha de S. Paulo e o jornal O Globo , Amorim disse que o encontro foi positivo para estreitar laços e avançar na tentativa de criar um ‘clube da paz’, um desejo do presidente brasileiro para liderar um acordo entre ucranianos e russos. Entretanto, Celso Amorim reafirmou a necessidade de Ucrânia e Rússia cederem para se chegar a um acordo.

“Não será fácil chegar a uma confluência. Será necessário que os 2 lados cheguem à conclusão de que o custo da guerra é maior do que o custo de certas concessões”, disse Amorim.

Uma visita de Amorim a Kiev passou a ser cobrada após o assessor viajar a Moscou e se reunir com o presidente da Rússia , Vladimir Putin, no mês passado.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.