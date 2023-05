Ricardo Stuckert/PR - 02.03.23 Arquivo: Lula durante videochamada com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, no Palácio do Planalto

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky , afirmou nesta quinta-feira (11), que ao assessor especial para Assuntos Internacionais da Presidência, o ex-chanceler brasileiro Celso Amorim, que o único plano de paz viável para pôr fim à guerra em seu país é o plano ucraniano.

Zelensky e Amorim se encontraram em Kiev, na Ucrânia, na quarta-feira (10). Além disso, o líder ucraniano expressou seu desejo de receber o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva em seu país e manter um diálogo contínuo com o governo brasileiro.

redacao@odia.com.br (Estadão Conteúdo) Arquivo: 'Há exageros na maneira de interpretar', diz Amorim sobre critica da Casa Branca a Lula

Zelensky afirmou em suas redes sociais nesta manhã que ressaltou a Celso Amorim que a "Fórmula Ucraniana para a Paz" é o único plano capaz de deter a agressão russa na Ucrânia.

Eles também discutiram a possibilidade de realizar uma cúpula entre a Ucrânia e países da América Latina . Zelensky espera continuar o diálogo com o presidente Lula e recebê-lo na Ucrânia.

Zelensky tem deixado bem claro que não negociará com Moscou enquanto Vladimir Putin estiver no cargo de presidente russo, exigindo um cessar-fogo imediato.

Lula tem manifestado seu desejo de atuar como mediador em um diálogo entre Rússia e Ucrânia para pôr fim à guerra, apresentando um plano de paz específico.

No meio do conflito também está o presidente chinês, Xi Jinping, também expressou sua vontade de mediar as negociações de paz entre as duas partes.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.