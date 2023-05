Divulgação/Governo da Ucrânia Zelensky diz que Ucrânia precisa de mais tempo para preparar contraofensiva

Nesta quinta-feira (11), o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse que o Exército ucraniano ainda precisa de mais tempo para dar início a uma contraofensiva contra a Rússia na guerra, iniciada em fevereiro do ano passado.

"Com [o que temos] podemos seguir adiante e ter sucesso. Mas haveria muitas baixas, o que para mim é inaceitável. Então, temos que esperar", afirmou Zelensky, em entrevista à emissora BBC .

A declaração ocorre em um momento que a tensão entre os países volta a crescer, já que Moscou retomou os bombardeios em larga escala nas últimas semanas. Ainda, o Kremlin acusou a Ucrânia, no último dia 3, de realizar um ataque a drones à sede do governo russo na tentativa de matar o presidente russo, Vladimir Putin. O país ainda acusou os Estados Unidos de estarem por trás do suposto atentado. Ambos os países negam qualquer envolvimento com o ocorrido.

Em abril, o ministro da Defesa ucraniano, Oleksii Reznikov, havia anunciado que os preparativos para contra-ataque estavam chegando ao fim. "O equipamento foi prometido, preparado e parcialmente entregue. Em termos gerais, estamos preparados", disse ele à época.

A fala aconteceu após bombardeios russos atingirem diversas cidades, incluindo a capital Kiev, na madrugada do dia 28, deixando mortos e feridos. Na ocasião, foram registrados ataques em cidades como Kiev, Dnipro, Uman, Kremenchuk, Mykolaiv e Poltava. Nas redes sociais, Zelensky afirmou que o país viveu "mais uma noite de terror" causada pelos russos.

A nova ação busca recuperar áreas anexadas pela Rússia ilegalmente, as regiões de Donetsk, Lugansk, Zaporíjia e Kherson.

Para um contra-ataque, a Ucrânia conta com munição e centenas de veículos blindados — equipamentos enviados por países ocidentais nos últimos meses, como os EUA. Além disso, milhares de soldados retornaram ao país após treinamentos no Ocidente.

