Pela segunda vez desde o início da guerra com a Ucrânia , o presidente da Rússia, Vladimir Putin , visitou instalações militares nas regiões de Kherson e Luhansk . A visita foi informada pela agência de notícias Reuters, nesta terça-feira (18). No entanto, a data exata não foi informada pelas autoridades do Kremlin.

A primeira visita do presidente russo ao país ocorreu em março na cidade de Mariupol .

No país, Putin participou de uma reunião de comando militar, onde ouviu de líderes militares a situação da ofensiva em Kherson e Zaporizhzhia.

Desde o início da guerra, parte de Kherson é controlada pela Rússia. Luhansk está localizada em uma região que foi anexada de forma ilegal pelo Kremlin no ano passado.

Região estratégica

Em novembro de 2022, uma contraofensiva da Ucrânia fez com que as tropas russas recuassem na região de Kherson. Na época, Volodymyr Zelensky chegou a visitar a cidade.

"Este seria o começo do fim da guerra?", disse Zelensky.

Para o Kremlin, Kherson é considerada uma região estratégica. Na primeira vez que a cidade foi ocupada, os russos conseguiram acesso terrestre do continente à peninsula da Crimeia, que foi anexada pela Rússia em 2014.

A pretenção do exército russo a partir da invasão de Kherson era alcançar outras cidades, como Odessa e Nikolaiev, com o objetivo de isolar a Ucrânia do Mar Negro.

Putin classificou a contraofensiva da Ucrânia que resultou em um recuo da Rússia na região como uma "humilhação".

