redacao@odia.com.br (IG) Celso Amorim foi à Ucrânia para reduzir crise por falas de Lula

O assessor da Presidência da República para Assuntos Internacionais, Celso Amorim, classificou como ‘positiva’ a reunião que teve com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. Ambos se reuniram nesta quarta-feira (10) para debater as declarações de Lula (PT) sobre o conflito e as negociações de paz.

Em conversa com a Folha e o jornal O Globo, Amorim disse que o encontro foi positivo para estreitar laços e avançar na tentativa de criar um ‘clube da paz’, um desejo do presidente brasileiro para liderar um acordo entre ucranianos e russos. Entretanto, Celso Amorim reafirmou a necessidade de Ucrânia e Rússia cederem para se chegar a um acordo.

“Não será fácil chegar a uma confluência. Será necessário que os 2 lados cheguem à conclusão de que o custo da guerra é maior do que o custo de certas concessões”, disse Amorim.

O aliado de Lula ainda debateu assuntos bilaterais. Celso Amorim não confirmou se estre os assuntos estava a vontade da Antonov investir em uma fábrica no estado de São Paulo.

O ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Andriy Melnyk, agradeceu a vontade do Brasil em liderar um acordo de paz. A expectativa é que ambos mantenham o contato e que um representante da Ucrânia visite o Brasil nas próximas semanas.