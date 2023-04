Reprodução / Redes Sociais Mulher guardou o corpo do próprio pai por cerca de 15 anos

Uma mulher guardou o corpo do próprio pai por cerca de 15 anos dentro de casa em Oeiras, Portugal . Segundo a polícia, o cadáver , com idade estimada de 80 anos e em estado de mumificação, foi encontrado deitado em uma cama vestindo um pijama. A corporação fez a descoberta no último domingo, 16, após a mulher também falecer.

A morte da filha teria ocorrido há pouco mais de um mês, mas só chegou ao conhecimento das autoridades após vizinhos reclamarem do mau cheiro.

De acordo com a imprensa local, a mulher, com cerca de 50 anos, identificada como Anabela, disfarçava o cheiro da decomposição vindo do corpo do pai com desinfetante . Os agentes também descobriram que a mulher mantinha o corpo do pai vestido com pijamas .

Ao entrar no local, os policiais e o Corpo de Bombeiros encontraram dois corpos em diferentes estados de decomposição. Segundo os vizinhos, o homem não era visto desde 2005.

Ainda de acordo com a polícia, ela afirmava aos vizinhos que o pai, chamado Custódio, teria morrido. "Não sei o que pensar, é inexplicável, um grande mistério, o prédio juntou-se para comprar uma coroa para o funeral do senhor e afinal não houve", disse uma vizinha.

O local em que os corpos foram encontrados estava repleto de lixo, que teria sido acumulado ao longo de anos. Segundo as investigações, o homem teria ficado viúvo em 2001 e, desde então, vivia sozinho com a filha.

Os cadáveres foram encaminhados à autópsia e a Polícia Judiciária de Portugal segue investigando as mortes.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.