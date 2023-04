Reprodução / Google Maps - 07.2022 Corpo de Bombeiros retirou corpo embaixo da Ponte da Freguesia do Ó

Na manhã desta segunda-feira (10), em uma ocorrência, o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar retiraram um cadáver de dentro do Rio Tietê , na capital paulista. Segundo a corporação, o corpo estava na água sob a Ponte da Freguesia do Ó .

Os bombeiros foram acionados às 10h56 de hoje para apoiar a PM na operação. Uma equipe da corporação foi ao local e o cadáver foi retirado do rio e deixado aos cuidados da Polícia Militar , que investiga o caso.

Ainda não há mais informações sobre o ocorrido.

Outras ocorrências

Em 13 de março, o corpo de uma mulher foi encontrado pelos bombeiros entre os rios Tietê e Tamanduateí, em São Paulo .

A vítima foi encontrada na Marginal Tietê por volta das 18h.

A Polícia Militar foi acionada para comparecer à pista central da Marginal, quando encontraram os bombeiros, que retiraram o corpo de dentro do rio.

A vítima, segundo informações, tinha lesões na cabeça. Nenhuma testemunha foi encontrada. O caso foi registrado como morte suspeita pelo 13º Distrito Policial (Casa Verde).

