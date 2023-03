Reprodução/TV Globo - 28.03.2023 Policiais na porta do Centro Ismaelita de Lisboa, onde um homem esfaqueou e matou pessoas

Pelo menos duas pessoas morreram e outras duas ficaram feridas após um ataque com faca em um centro cultural muçulmano em Lisboa , Portugal, nesta terça-feira (28).



De acordo com a polícia da região, o homem, que invadiou o centro na região de Benfica, é de origem afegã. Ele entrou no local e esfaqueou frequentadores com um facão. Logo depois, o agressor foi baleado pela polícia e hospitalizado.

Além do criminoso, as vítimas do ataque também foram encaminhadas a hospitais próximos. Ainda não há informações sobre o estado de saúde deles.

Após o ocorrido, o primeiro-ministro de Portugal, António Costa, se pronunciou e afirmou que ainda não se sabe se o ataque foi um atentado terrorista. "Mas tudo aponta para um ato isolado".

O ato não foi reivindicado por nenhum grupo até o momento.

O local onde houve os assassinatos é frequentado por ismaelistas, um grupo xiita minoritário que tem sido alvo de atentados em países como Paquistão e Afeganistão.

