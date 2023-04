Reprodução/redes sociais População presta homenagens às vítimas de ataque a tiros em banco de Louisville (EUA)





O atirador que matou cinco pessoas após abrir fogo em um banco localizado em Louisville , no estado norte-americano de Kentucky, comprou a arma usada no crime legalmente na semana passada. O atentado aconteceu nesta segunda-feira (10).

A informação foi confirmada pela chefe do Departamento de Polícia Metropolitana de Louisville, Jacquelyn Gwinn-Villaroel, em entrevista coletiva realizada nesta terça-feira (11). Ela ressaltou que o homem de 25 anos comprou a arma de fogo em uma concessionária local no dia 4 de abril.





Jacquelyn já havia informado na segunda-feira que o atirador transmitiu a ação ao vivo pela internet, sem especificar em qual plataforma foi realizada a transmissão.

“Eu direi isso, que o suspeito estava transmitindo ao vivo. E, infelizmente, isso é trágico. Saber que aquele incidente foi divulgado e capturado”, afirmou.

O Old National Bank fica na rua East Main, no centro da cidade e, segundo testemunhas, o homem entrou no local atirando. As vítimas tiveram aa identidade divulgada pelas autoridades policiais: Joshua Barrick, 40; Thomas Elliott, 63; Juliana Farmer, 45; James Tutt, 64, e Deana Eckert, 57.

Ex-funcionário do banco

Outra informação confirmada nesta terça-feira é a de que o autor do ataque trabalhou por três verões cmomo estagiário na instituição bancária antes de ser contratado efetivamente em 2021.

O homem foi morto após ser baleado por policiais que estavam no local respondendo à ocorrência. O ataque ocorreu por volta das 8h30 (horário local), horário em que a agência ainda não estava aberta.

