Reprodução: redes sociais - 10/04/2023 Disparos em banco deixa 4 mortos nos EUA

O homem que matou quatro pessoas dentro de um banco nos Estados Unidos nesta segunda-feira (10) transmitiu o tiroteio ao vivo. O caso aconteceu em Louisville, cidade localizada no estado de Kentucky.

A chefe de polícia de Louisville, Jacquelyn Gwinn-Villaroel não especificou em qual plataforma o atirador de 23 anos fez a transmissão online do crime fatal. “Eu direi isso, que o suspeito estava transmitindo ao vivo. E, infelizmente, isso é trágico. Saber que aquele incidente foi divulgado e capturado”, afirmou.

Jacquelyn pontuou ainda que o homem, identificado como ex-funcionário da instituição bancária, foi morto após ser baleado por policiais que estavam no local respondendo à ocorrência.





O Old National Bank fica na rua East Main, no centro da cidade e, segundo testemunhas, o homem entrou no local atirando. As vítimas eram duas policiais e duas clientes do banco, e as autoridades divulgaram as suas identidades: Joshua Barrick, 40; Thomas Elliott, 63; Juliana Agricultor, 45; James Tutt, 64.

O Hospital da Universidade de Louisville recebeu nove sobreviventes do tiroteio e, de acordo com boletim médico divulgado por volta das 17h (horário local), três deles precisaram passar por cirurgia e estão em estado grave.

Outras três pessoas permanecem no hospital com ferimentos mas sem risco de vida, e outros três feridos foram liberados.

