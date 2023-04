Mazur/cbcew.org.uk - 17.12.2022 Papa Francisco foi internado com infecção respiratória, em Roma

O Papa Francisco revelou para um amigo de longa data, Michele Ferri, ter sentido "medo de morrer" antes da última internação, ocorrida entre os dias 29 de março e 1º de abril, e que chegou a "perder a consciência".

Questionado por Ferri se temeu pela sua vida, o pontífice destacou que "mais um pouco e eu não estava aqui para contar".

"Perdi a consciência e vi a coisa ficar realmente feia", relatou o italiano citando a frase do líder católico.

Essa é a primeira vez que a versão do Papa é divulgada. Até o momento, sabia-se que Francisco teve um "mal estar" na Casa Santa Marta, sua residência oficial, e os enfermeiros que o acompanham decidiram pela ida ao hospital Policlínico Gemelli, em Roma , por precaução. Os exames mostraram uma infecção respiratória, tratada com antibióticos e anti-inflamatórios.

A amizade de Ferri e de Jorge Mario Bergoglio começou em 2013 por conta de uma tragédia. O irmão de Michele, Andrea, foi assassinado por um próprio funcionário de sua empresa durante uma tentativa de sequestro. Desde então, os dois conversaram por mais de 90 vezes.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.