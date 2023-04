Reprodução/Twitter @MayWongCNA Campo na cidade de Kan Balu, na região de Sagaing em Mianmar após bombardeio por parte do governo local

Mais de 50 pessoas, incluindo crianças, morreram nesta terça-feira (11) após o grupo militar do governo de Mianmar atacar um evento que contava com a presença de opositores, segundo a mídia local e alguns membros de resistências do país.

O Mianmar vive uma crise desde o golpe de 2021, com ataques dos exércitos contra combatentes da resistência que desafiam o domínio dos militares.

Segundo um membro da Força de Defesa Popular local (PDF) afirmou a agência de notícias Reuters, caças dispararam contra a cerimônia que marcava a abertura de um escritório.

"Até agora, o número exato de vítimas ainda é desconhecido. Ainda não podemos recuperar todos os corpos", disse.



Até agora, pelo menos 1,2 milhão de pessoas tiveram que deixar as suas casas ou foram deslocadas pelos combates após o golpe, segundo as Nações Unidas.

O governo pró-democracia de Mianmar, que atualmente está em exílio, condenou o ataque, classificando o mesmo como "mais um exemplo do uso indiscriminado (dos militares) de força extrema contra civis".

No mês passado, ao menos oito civis, incluindo crianças, foram mortos em um ataque aéreo em um vilarejo no noroeste do país, segundo mídia.

No entanto, militares negam as acusações internacionais de que cometeram atrocidades contra civis e dizem estar lutando contra "terroristas".

