Nesta terça-feira (11), o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China , Wang Wenbin , destacou durante uma entrevista coletiva que a visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao país é uma chance "para recuperar a cooperação" .



"Oportunidade para atualizar nossa cooperação amigável e mutuamente benéfica em vários setores", além de trazer "mais energia positiva para a solidariedade entre países em desenvolvimento, a cooperação e a resposta conjunta a desafios globais", disse Wenbin.



Segundo ele, desde que Lula adiou o encontro "por questões médicas" os dois lados têm mantido comunicação próxima sobre a visita. "O fato de que o presidente Lula da Silva liderará uma grande delegação para a China em sua visita de Estado em breve, após sua recuperação, é uma mostra da grande importância que os dois lados dão a esta visita e a nossas relações bilaterais", acrescentou.

O que o presidente fará no país

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) embarcou com destino à China para um encontro com tratará, além das relações comerciais com o país, maior parceiro de negócios do Brasil, questões como a guerra na Ucrânia e governança global.

O petista viajaria ao país asiático no fim de março, mas remarcou a viagem após ser diagnosticado com uma pneumonia.

Na China, Lula deverá participar da cerimônia de posse da ex-presidente Dilma Rousseff (PT) como presidente do banco do Brics – bloco formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Além disso, ele se reunirá com o presidente Xi Jinping, lideranças políticas e empresários. Durante seu retorno, ele fará uma parada nos Emirados Árabes Unidos.

Lula será acompanhado por uma comitiva composta pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), e pelos ministros:

Fernando Haddad (Fazenda)

Marina Silva (Meio Ambiente)

Carlos Fávaro (Agricultura e Pecuária)

Luciana Santos (Ciência e Tecnologia)

Mauro Vieira (Relações Exteriores)

Alexandre Silveira (Minas e Energia)

Paulo Teixeira (Desenvolvimento Agrário)

Wellington Dias (Desenvolvimento Social)

Margareth Menezes (Cultura)

Deputados também irão embarcar com o presidente. Ao todo, serão 40 autoridades.



Veja o cronograma da viagem:

Quarta-feira (12) - Lula desembarca em Xangai

Quinta-feira (13) - O presidente participa da cerimônia de posse de Dilma Rousseff como presidente do Novo Banco de Desenvolvimento (NBD), o banco do Brics.

Sexta-feira (14) - Em Pequim, Lula se encontra com o presidente chinês Xi Jinping para discutir a relação comercial entre os dois países, além de assuntos como a guerra na Ucrânia e governança global.

Sábado (15) - Em uma parada rápida em Ubu Dhabi, Lula deve se reunir com lideranças locais na capital do país árabe.

