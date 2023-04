Reprodução/ Redes Sociais Vladlen Tatarsky, Blogueiro pró-Rússia, morreu após explosão em cafeteria

Um dos blogueiros militares pró- Rússia mais famosos, Vladlen Tatarsky , morreu após uma explosão em um café de São Petersburgo, cidade russa, nesse domingo (2). Vladlen, cujo nome verdadeiro é Maxim Fomin, estava em um evento no Street Bar Cafe no momento do incidente.

Conforme fontes militares, a explosão foi causada por um artefato entregue de presente a Vladlen, de acordo com a agência de noticias russa RIA. Uma bomba teria sido entregue a ele por uma suposta agente de espionagem, que foi até o local e deu a ele uma estatueta durante uma homenagem. Dentro do objeto, de acordo com relatos, estava o artefato explosivo .

O episódio ainda não foi confirmado pelas autoridades se foi um acidente ou algo proposital.

Imagens mostram o momentão da explosão mortal em um café em São Petersburgo, Rússia. #Russian #SanPetersburgo pic.twitter.com/fuBt4pWaP9 — Hugo Borges (@HugoBor73884636) April 3, 2023

A explosão foi equivalente à detonação de 200 gramas de dinamite e, além do blogueiro militar, outras 16 pessoas ficaram feridas, segundo a RIA.

Vladlen tinha 560 mil seguidores no Telegram e relatava a rotina na linha de frente da invasão russa ao território ucraniano. Ele ganhou notoriedade e repercussão ao compartilhar vídeos em uma cerimônia dentro do Kremlin , em setembro do ano passado, com o presidente da Rússia , Vladimir Putin , para proclamar a anexação russa de quatro regiões parcialmente ocupadas da Ucrânia. Na ocasião, ele disse que iria "derrotar e matar todos".

"Vamos derrotar todo mundo, vamos matar todo mundo, vamos roubar todo mundo que precisarmos roubar. Tudo será da maneira como nós queremos", afirmou Vladlen Tatarsky.

Caso o alvo tenha sido o blogueiro, este será o segundo assassinato em solo russo de uma pessoa de destaque associada à guerra na Ucrânia , que já passa de um ano de duração.

