Kremlin - 11.01.2023 Presidente da Rússia, Vladimir Putin

Vladimir Putin, presidente da Rússia , afirmou que o Kremlin deve considerar o contingente nuclear da Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte) e não somente a dos Estados Unidos .

Segundo Putin, o principal objetivo da aliança militar entre os países é a derrota estratégica de Moscou na guerra com a Ucrânia .

“Nas condições de hoje, quando todos os principais países da Otan anunciaram nossa derrota estratégica como seu objetivo principal, […] como não podemos considerar seu potencial nuclear?”, disse o presidente russo.

Putin afirmou também que a Otan confirma participação no conflito quando financia armamento para Kiev.

“Eles [Otan] fornecem armas no valor de dezenas de bilhões de dólares para a Ucrânia. De certa forma, essa é uma participação. Por quê? Porque não é simplesmente cooperação técnico-militar, já que eles não recebem dinheiro por isso”, disse o presidente russo.

Putin declarou ainda que o Ocidente tem o objetivo de acabar com a Federação Russa. “Eles têm um objetivo de liquidar a antiga União Soviética e sua parte principal, a Federação Russa. E, mais tarde, eles provavelmente nos admitirão na chamada ‘família de povos civilizados’, mas apenas por partes, cada parte separadamente. Para quê? Para mandar nessas partes e colocá-las sob seu controle”, disse o líder russo.

O chefe de Estado da Rússia ressaltou que a população russa não sobreviverá se o Ocidente conseguir “desintegrar a Federação Russa” e “assumir os seus fragmentos”.

