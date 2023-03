Reprodução/Nasa Explosões com essa intensidade são registradas somente a cada 10 mil anos

Astrônomos detectaram o que está sendo considerada a maior explosão de raios gama (GRB) já registrada na história. O fenômeno, captado no dia 9 de outubro do ano passado, pertence à classe mais potente de explosões registradas no universo.

A explosão foi nomeada como GRB 221009A e apelidada de BOAT (sigla em inglês para "a mais brilhante de todos os tempos, em tradução livre"). A GRB ocorreu a dois bilhões de anos-luz da Terra.

“GRB 221009A foi provavelmente a explosão mais brilhante nas energias de raios-X e raios gama desde o início da civilização humana”, enfatizou Eric Burns, professor assistente de física e astronomia na Louisiana State University, em comunicado divulgado pela Nasa.





Pesquisas desenvolvidas pelo seu grupo de estudo apontam que explosões de tal magnitude são verificadas no universo somente a cada 10 mil anos. Esta em questão foi tão forte que "cegou" a maioria dos instrumentos de raios gama no espaço, o que significa que eles não puderam registrar diretamente a intensidade do fenômeno.

Cientistas norte-americanos, no entanto, conseguiram analisar informações coletadas pelo telescópio espacial Fermi de raios gama, e comprararam-as com dados obtidos por equipes russas e chinesas. O resultado? Eles provam que a explosão foi 70 vezes mais brilhante do que qualquer outra já vista.

Leia mais: Nasa posta foto de galáxia com as cores do Brasil em homenagem a Pelé

Segundo a Agência Espacial Norte-Americana, o sinal da GRB 221009A viajou por cerca de 1,9 bilhão de anos antes de chegar à Terra. Os especialistas acreditam que essas explosões representam o início do nascimento de buracos negros formados após o colapso dos núcleos de estrelas massivas.

À medida que esses buracos ingerem matérias que estão ao seu redor, eles emitem jatos com velocidade próxima à da luz, que perfuram a estrela e emitem raios-X e gama à medida que fluem para o espaço. Essas explosões são capazes de liberar mais energia do que o Sol gera em 10 bilhões de anos.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.