Reprodução/TV Globo - 02.04.2023 Holandês doador de sêmen é processado por enganar centenas de mulheres

Vivendo atualmente no Quênia , na África , o holandês Jonathan Jacob Meijer , de 41 anos, é músico, youtuber , e faz questão de mostrar suas viagens pelo mundo e falar sobre seus hábitos e rotina. Além disso, o homem, que está sendo processado por ter enganado centenas de mulheres e ser pai biológico de, pelos menos, 270 filhos, dá recomendações de investimentos e é exótico quando o assunto é alimentação.

“Eu estou no Egito e para quem não me conhece, eu falo de comida, esportes, investimentos financeiros e dicas sobre como construir um futuro melhor para você", diz Meijer em um apresentação pessoal na internet.

“Eu como 5 ovos pela manhã, com leite direto da vaca... Estou na floresta e vou comer fígado cru”, diz ele em um vídeo publicado nas redes sociais.

Entenda o caso

Jonathan doou sêmen para cerca de 11 das 12 clínicas localizadas na Holanda, além de ter participado de bancos de sêmen internacionais por meio de fóruns realizados na internet.

No país, o nome do doador permanece anônimo no registro. No entanto, a mãe pode conhecer o doador antes da inseminação e o filho pode saber o nome do pai biológico, caso queira, ao completar 16 anos. Pelo fato das clinícas não conversarem entre si, não foi possível descobrir as doações ilegais feitas por Meijer e conferir o histórico do doador.

Há cerca de seis anos, um grupo de mães que haviam engravidado através de inseminação desconfiaram que havia algo de errado. Elas, que se conheceram por meio de em um site para mulheres que querem engravidar ou que já engravidaram de doadores, repararam que várias das crianças tinham fisionomias muito parecidas e descobriram que todas usaram o sêmen do mesmo doador.

Após isso, inciaram as denúncias contra Jonathan à associação de ginecologistas e obstetras da Holanda e o caso foi parar em todos os jornais do país e do mundo. Depois da divulgação do caso, o número de mães que reconheceram Meijer como o pai biológico de seus filhos aumentou ainda mais.

Regulamentação e rastreamento

Atualmente a regulamentação holandesa recomenda que cada doador possa ter no máximo 25 filhos, de até 12 mulheres diferentes. Jonathan alegou, na época em que fora doador, que iria doar sêmen para apenas cinco mulheres e ter entre 15 e 20 descendentes.

Até agora, o Instituto Donorkind, que está processando Jonathan, já conseguiu rastrear cerca de 270 descendentes do suspeito. Mas, segundo eles, o total pode ser muito maior: Meijer também fez doações em clínicas de outros países, como a Dinamarca, e doou também para bancos de sêmen internacionais por meio de fóruns na internet.

“Ele mesmo estima ter gerado 550 crianças em todo o mundo”, diz Ties Van Der Meer, diretor do Instituto Donorkind.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.