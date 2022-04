Reprodução/Twitter - 03.04.2022 Imagem de massacre em Bucha, na Ucrânia

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, acusou a Rússia de cometer genocídio em seu território para "exterminar toda a nação", após centenas de corpos serem encontrados em Bucha, cidade que estava sitiada pelos russos e foi recuperada pelas forças ucranianas.

"Isto é genocídio. A eliminação de toda a nação e do povo", disse Zelensky ao programa Face the Nation, do canal CBS, que será exibido neste domingo (3). "Somos os cidadãos da Ucrânia. Nós temos mais de 100 nacionalidades. Isso é a destruição e extermínio de todas essas nacionalidades", acrescentou.

Hoje, o secretário de Estado americano, Antony Blinken, alertou que as tropas russas não estão em uma retirada real. "Eles ainda têm a capacidade de causar morte e destruição em massa, incluindo lugares como Kiev, com bombardeios aéreos e de mísseis", disse ele à NBC.

Logo após, o Ministério da Defesa da Rússia rejeitou as acusações de assassinato de civis em Bucha. De acordo com a agência Tass, o governo russo classificou as fotos e vídeos dos corpos como "falsos" e alegou que as imagens foram produzidas por Kiev e pela mídia ocidental.

Moscou acrescentou que a cidade foi bombardeada pelos ucranianos quando ainda era controlada pelos russos.

Leia Também

Negociações

Segundo Vladimir Medinsky, representante russo nas negociações com a Ucrânia, as conversas de paz ainda não avançaram o suficiente para a realização de uma reunião entre líderes.

"O esboço do acordo não está pronto para ser submetido a uma reunião", disse Medinsky, no Telegram.

A expectativa é de que novas negociações sejam retomadas a partir desta segunda-feira (4).





