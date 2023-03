MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL MST registra no Incra plano de ocupação, em abril de 2023, de 16 terras que o grupo considera improdutivas

Um grupo de fazendeiros da Bahia organiza-se, em diversos municípios do estado, para enfrentar invasões do MST ( Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra), que foram anunciadas para abril deste ano..

Intitulada de "Invasão Zero" , a lista de fazendeiros foi divulgada pela CNN Brasil e conta com 800 fazendeiros distribuídos em sete núcleos de municípios baianos.

De acordo com o Incra , foram comunicadas ao órgão 16 invasões neste ano no país. Sendo seis em São Paulo, dez na Bahia e uma no Espírito Santo.

O presidente do Consórcio Chapada Forte , Wilson Paes Cardoso, prefeito de Andaraí, divulgou nota apoiando a reforma agrária, mas discordando 'veementemente' de qualquer ato de invasão ou ocupação. Cardoso reafirmou que invasões são ações que ferem a garantia constitucional do direito de propriedade.

Sindicatos rurais também estão organizando encontros com o apoio dos advogados da Federação de Agricultura da Bahia , para tratar de assuntos referentes às invasões de terra no estado.

Segundo um dos organizadores do movimento, o fazendeiro Luis Uaquim, o grupo é uma reação ao governo do ex-presidente Lula e está ganhando corpo e dimensão nunca antes vista, sendo considerada uma "bomba pronta para explodir", constatou a reportagem, mas ele nega que os grupos ruralistas estejam se armando.

Na opinião do fazendeiro, a mudança no Governo Federal trouxe de volta uma política apoiada pelo PT das invasões de terra. Para ele, essa situação piora na Bahia, já que o partido governa o estado há 16 anos.

