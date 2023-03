Reprodução / CNN Brasil Motoristas enfrentam trânsito após greve de metroviários

Nesta quinta-feira (23), São Paulo registrou o maior congestionamento do período da manhã de 2023 devido à greve dos metroviários e à suspensão do rodízio de veículos . As informações são de monitoramento feito pela Companhia de Engenharia de Tráfego ( CET ).

O primeiro monitoramento, mais restrito e que abrange 868 km vias da capital paulista , mostra que a cidade tinha 275 km de vias congestionadas por volta das 9h. O número é maior desde o início deste ano.

Veja, abaixo, o trânsito nas primeiras horas do dia, segundo a CET:

Horário Mapa 20 mil km Mapa 868 km

6h 11 km - 6h30 78 km 69 km

7h 338 km 145 km

7h30 734 km 191 km

8h 779 km 255 km

8h30 846 km 258 km

9h 841 km 275 km

9h30 793 km 269 km

10h 739 km 271 km



O segundo, mais amplo e que começou a ser feito em 3 de março, contempla 20 mil km de vias. Segundo os dados, às 9h30, 846 km de via estavam congestionados. O dado é o maior da série histórica.



Após o anúncio de greve pelo Sindicato dos Metroviários, as linhas 1-Azul, 2-Verde, 3-Vermelha e 15-Prata do Metrô de São Paulo seguem paralisadas desde o início da manhã.

A categoria exige o pagamento de direitos, o fim das terceirizações e a abertura de concurso público, devido ao quadro defasado de funcionários. As linhas 4-Amarela e 5-Lilás estão operando normalmente.

Passageiros formam filas em frente a estações e enfrentam aglomeração na tentativa de embarque .

Segundo a CPTM , os trens da companhia estão circulando, mas as transferências para as linhas 1-Azul, 2-Verde e 3-Vermelha do Metrô permanecerão fechadas. Já as transferências com as linhas 4-Amarela e 8-Diamante funcionarão normalmente nas estações Luz e Barra Funda.

Devido à greve , a Prefeitura de São Paulo suspendeu o rodízio de veículos. Carros e motos com as placas de final 7 e 8 estão liberados para circular nesta quinta. As restrições, no entanto, ainda se aplicam normalmente para veículos pesados (caminhões).

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.