Pexels Rússia critica possível envio de munições com urânio empobrecido para a Ucrânia





A Rússia informou, nesta quarta-feira (22), que vai revidar caso o Reino Unido realmente decida enviar munições com urânio empobrecido para a Ucrânia. A guerra entre os dois países já dura mais de um ano.

De acordo com comunicado do Ministério de Relações Exteriores russo divulgado no Telegram, "Londres não deve esquecer que terá de assumir total responsabilidade por isso".

“Esta decisão não ficará sem sérias consequências tanto para as relações bilaterais russo-britânicas quanto no nível internacional, onde a reação inicial das estruturas multilaterais já indica a rejeição total dos planos de Londres. Não deixaremos tais ações sem resposta”, diz a nota.





Na última terça-feira (21), o presidente Vladimir Putin já havia ameaçado "responder" os britânicos caso a expectativa de transferência para Kiev de munições com este determinado tipo de urânio fosse concretizada.

"Hoje soubemos que o Reino Unido anunciou não apenas a entrega de tanques à Ucrânia, mas também projéteis com urânio empobrecido. Se isso acontecer, a Rússia se verá obrigada a responder", afirmou.

Leia mais: Putin faz visita surpresa a Mariupol, na Ucrânia



A polêmica surgiu após a vice-ministra da Defesa do Reino Unido, Annabel Gold, pontuar que o seu país planeja enviar canhões com urânio empobrecido para os ucranianos utilizarem no seu sistema de defesa da guerra.

Este tipo de urânio é menos radioativo do que o urânio natural, e armas que contam com o material empobrecido têm a capacidade de perfurar blindagens e estruturas de aço com certa facilidade.

Contudo, essas armas são criticadas por conta dos efeitos nocivos que podem causar quando em contato com humanos devido a sua radiação e toxicidade.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.