Elza Fíuza/ Agência Brasil - 23.03.2023 Cid Gomes, líder do PDT no Senado

Nesta quinta-feira (23), o senador e líder do PDT no Senador Cid Gomes criticou a relação do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), com o Congresso Nacional. Segundo ele, a “conivência” do ministro das Relações Institucionais , Alexandre Padilha, com o Centrão está “ levando o presidente Lula para uma tragédia”.

“Se a defesa dele é que o Centrão volte a mandar no governo, como mandou nos mandatos do [Jair] Bolsonaro e do Michel Temer, vai levar o Lula para o buraco. No governo Dilma, o Centrão só se revoltou porque não mandou tanto quanto queria”, declarou o líder do PDT em entrevista ao jornal O Globo .

Ainda segundo o senador, ele tem “várias preocupações” com o governo de Lula. “Uma preocupação que eu tenho é esse conformismo com o status quo, o Centrão, a Câmara”, disse . Para Gomes, o presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL), “é só mais um e vai ser mudado”.

“O poder do Lira não é um poder dele, é um poder da presidência [da Câmara], que vinha de pressão junto a governos frágeis, como foi o do Bolsonaro e como foi o do Michel Temer”, completou.

Além das críticas, Cid também afirmou que, apesar de integrar a base do governo, não descarta a possibilidade do PDT lançar uma candidatura própria à Presidência da República em 2026. No entanto, segundo ele, essa vai ser uma decisão que será tomada com o tempo.



