O chanceler da Alemanha, Olaf Scholz, anunciou neste domingo (3) novas sanções contra a Rússia após os " crimes de guerra " cometidos na cidade ucraniana de Bucha, onde centenas de corpos de civis foram encontrados em valas comuns e nas ruas.

O anúncio foi feito em comunicado divulgado em Berlim. Scholz explicou que as medidas punitivas serão decididas com seus parceiros nos próximos dias.

"Vamos decidir novas sanções com nossos aliados nos próximos dias", declarou o chanceler alemão, lembrando das "ruas cheias de cadáveres, corpos enterrados em lugar provisório".





De acordo com ele, "a morte de civis é um crime de guerra" e "e os crimes das tropas russas devem ser esclarecidos sem desconto". "Vamos colocar outras armas à disposição da Ucrânia, para que se defenda da invasão russa", acrescentou Scholz.

Após o anúncio, a ministra da Defesa alemã, Christine Lambrecht, informou que a União Europeia (UE) deve discutir a suspensão da importação de gás russo, depois que os ucranianos acusaram os russos de cometerem atrocidades contra civis em Bucha.

Para a política alemã, "tem que haver uma resposta", porque "tais crimes não devem ficar sem resposta".

