Reprodução/Redes sociais Terremoto deixou mais de 1,6 mil mortos na Turquia





O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, decretou luto oficial pelo período de sete dias por conta das mais de 1.600 vítimas dos terremotos que atingiram o país ao longo desta segunda-feira (6).

"Devido aos terremotos ocorridos em nosso país em 6 de fevereiro de 2023, foi declarado luto nacional por sete dias. Nossa bandeira será hasteada a meio mastro até o pôr do sol do domingo, 12 de fevereiro de 2023, em todas as nossas representações nacionais e estrangeiras", escreveu o líder na sua conta oficial do Twitter.

6 Şubat 2023 tarihinde ülkemizde meydana gelen depremler sebebiyle yedi gün süreyle millî yas ilan edilmiştir. Bütün yurtta ve dış temsilciliklerimizde 12 Şubat 2023 Pazar günü güneşin batışına kadar bayrağımız yarıya çekilecektir. pic.twitter.com/WsXvTpyr6y — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 6, 2023

Em decorrência da destruição causada pelos abalos sísmicos, o governo turco fez um pedido formal à Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte) e seus aliados para que seja prestada assistência da comunidade internacional ao país.

Foi solicitada assistência médica e também equipamentos para ajudar as pessoas com ferimentos. Também foram pedidas várias unidades urbanas de busca e salvamento, como “hospitais de campanha totalmente equipados e à prova de intempéries extremas, com pessoal técnico para a montagem”.





Terremoto na Síria e na Turquia deixa mais de 2.600 mortos

Mais de 2.600 pessoas morreram e outras 7 mil ficaram feridas após um terremoto de magnitude 7,8 atingir a região central da Turquia e o noroeste da Síria na manhã desta segunda-feira. O tremor também foi sentido no Líbano, Israel, Palestina, Jordânia, Irã, Iraque, Romênia, Egito e Croácia.

O tremor, que durou cerca de um minuto e meio, já é considerado o maior na região desde 1939.

O primeiro terremoto aconteceu por volta das 4h no horário local (22h de ontem, no horário de Brasília). O segundo tremor ocorreu por volta das 8h, outro terremoto foi detectado no sudeste da Turquia, este de magnitude 7,5.





