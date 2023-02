Reprodução: redes sociais - 06/02/2023 Terremoto na Turquia

A Turquia fez um pedido formal à Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte) e seus aliados para que seja feita assistência para lidar com a destruição causada pelo terremoto desta segunda-feira (6). O desastre é considerado o pior no país desde 1939.



O governo turco pediu assistência médica e equipamentos para ajudar as pessoas com ferimentos. Também foram solicitadas várias unidades urbanas de busca e salvamento, como “hospitais de campanha totalmente equipados e à prova de intempéries extremas, com pessoal técnico para a montagem”.

A Otan já dialoga com a Turquia para que a ajuda chegue ao país. A resposta tem sido coordenada pelo Centro Euro-Atlântico de Coordenação de Resposta a Desastres da Otan, que tem sede em Bruxelas.

Terremoto na Síria e na Turquia deixa mais de 2.000 mortos

Mais de 2.300 pessoas morreram e outras 7 mil ficaram feridas após um terremoto de magnitude 7,8 atingir a região central da Turquia e o noroeste da Síria na manhã desta segunda-feira. O tremor também foi sentido no Líbano, Israel, Palestina, Jordânia, Irã, Iraque, Romênia, Egito e Croácia.

O tremor, que durou cerca de um minuto e meio, já é considerado o maior na região desde 1939.

O primeiro terremoto aconteceu por volta das 4h no horário local (22h de ontem, no horário de Brasília). O segundo tremor ocorreu por volta das 8h, outro terremoto foi detectado no sudeste da Turquia, este de magnitude 7,5.

Pior terremoto na Turquia desde 1939

O terremoto de magnitude 7.8 graus na escala Richter que atingiu a Turquia nesta segunda é o maior a atingir o país desde 1939, informou o presidente Recep Tayyip Erdogan em dado também confirmado por sismólogos.

O tremor de Erzincan, na Anatólia Oriental, matou cerca de 33 mil pessoas e teve a mesma intensidade sísmica. O desastre é considerado o pior da história recente da Turquia.

A Turquia está localizada na Placa da Anatólia e faz fronteira com duas grandes falhas nesse sistema: a do Norte, que atravessa o país de oeste a leste, e a Oriental, que fica na região sudeste.

Os últimos grandes terremotos a atingir a Turquia com um alto número de vítimas foram em outubro de 2011, com 138 mortos, em março de 2010, com 51 falecimentos, e em agosto de 1999, com mais de 17 mil vítimas.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.