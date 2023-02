Reprodução/Instagram - 06.02.2023 Terremoto deixa mais de 500 mortos na Turquia e Síria

Mais de 1.200 pessoas morreram e outras 50 mil ficaram feridas após um terremoto de magnitude 7,8 atingir a região central da Turquia e o noroeste da Síria na manhã desta segunda-feira (6). O tremor também foi sentido no Líbano, Israel, Palestina, Jordânia, Irã, Iraque, Romênia, Egito e Croácia.

Este é um dos abalos sísmicos mais fortes da última década nesta região, que fica sobre várias placas tectônicas.

O vice-presidente da Turquia, Fuat Oktay, confirmou a morte de 284 pessoas após o tremor e cerca de 2.323 feridos. Já na Síria, segundo autoridades do país, o terremoto causou 237 mortes e deixou cerca de 600 feridos.

ATENÇÃO: Dia amanhece na Turquia e é possível notar que centenas de prédios desabaram ou sofreram danos significativos após tremor de 7.8 graus. Vítimas soterradas pedem ajuda pelas redes sociais. pic.twitter.com/QwDrdGSTgJ — Renato Souza (@reporterenato) February 6, 2023

O epicentro do tremor foi a 10 km da superfície, afirmou o Centro Alemão de Pesquisa em Geociências. O abalo sísmico foi foi medido em 7,4 e sua origem se deu perto da cidade de Kahramanmaras, segundo o a autoridade turca responsável por administrar desastres e emergências no país.

Diversos edifícios foram danificados em um sismo que teve duração de cerca de um minuto.

O presidente da Turquia Recep Tayyip Erdogan, lamentou as mortes pelas redes sociais:

"Transmito meus melhores votos a todos os nossos cidadãos que foram afetados pelo terremoto que ocorreu em Kahramanmaraş e foi sentido em muitas partes do nosso país. Todas as nossas unidades relevantes estão em alerta sob a coordenação da AFAD", diz turco.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.