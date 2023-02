Reprodução/Redes Sociais - 06.02.2023 Terremoto na Turquia e Síria registra milhares de mortos e feridos





Terremotos que atingiram a Turquia e a Síria ao longo desta segunda-feira (6) deixaram mais de 2.300 mortos. Os tremores também foram sentidos em países como Líbano, Israel, Palestina, Irã, Iraque e Croácia.

O abalo sísmico mais forte foi de 7,8 de magnitude na escala Richter, e teve o epicentro a cerca de 10 km da superfície terrestre, distância considerada baixa e que pode explicar, em partes, a destruição causada pelo evento.

De acordo com sismólogos e também com o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, esse foi o maior abalo sísmico é o maior a atingir o país desde 1939. Na ocasião, o tremor teve a mesma intensidade e matou cerca de 33 mil pessoas.





O que é um terremoto?



Os terremotos acontecem em decorrência das pressões geradas em camadas internas do planeta que fazem com que as placas tectônicas se movimentem e se choquem.



Essas placas estão localizadas na crosta terrestre, considerada a mais externa das camadas da Terra. Elas estão em constante movimento e, quando entram em zona de convergência entre si, geram os tremores. Com isso, os países que estão lozalizados na "beira" dessas placas são os mais suscetíveis a sentirem os danos dos tremores.

Isso, contudo, não exclui o fato de serem registradas atividades sísmicas no interior das placas tectônicas, dado que é possível haver falhas geológicas na região central delas.

Alguns terremotos também podem ser causados por conta da atividade vulcânica. Como a própria causa sugere, esses tremores são verificados em regiões próximas a vulcões, e eles ocorrem devido à erupção interna do magma ou de gases retidos sob grande pressão.

Epicentro e hipocentro



Os cientistas dividem as medições dos terremotos a partir de dois pontos difentes onde eles são registrados. O primeiro deles é o hipocentro, que representa o ponto exato do tremor no subsolo.

Já o epicentro significa o ponto exato onde a atividade sísmica é sentida com maior intensidade pela primeira vez na superfície terrestre. Ele pode estar, por exemplo, a 50 quilômetros de distância de onde outros tremores foram sentidos.

Escalas de medição

Os abalos sísmicos registrados são medidos em duas escalas: Richter e Mercalli. A primeira, e mais famosa, faz a medição dos terremotos a partir do hipocentro e do epicentro. O nível dos tremores vai de 2 a 9.

Já a escala de Mercalli é utilizada pelos especialistas para medir a intensidade dos abalos com base na destruição que eles causam de acordo com a percepção humana, atingindo principalmente regiões urbanas. Isso faz com que um mesmo evento tenha intensidades diferentes em locais distintos.





Nesta escala, o poder de destruição dos abalos pode variar de I, imperceptível, passando por VI (bastante forte), que diz respeito a danos em habitações e queda de chaminés, VII (muito forte), com danos em construções mais simples e forte percepção de motoristas de automóveis, chegando até XII, um cenário de destruição total até hoje não observado no mundo.

Um exemplo em relação à diferença das medições é que um terremoto de 6° na escala Richter que acontece em uma região inabitada pelos humanos provavelmente será classificado como de nível 1 na escala Mercalli.

