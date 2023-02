Isac Nóbrega/PR - 28.07.2022 PL pretendia lançar Michelle Bolsonaro para a disputa pelo governo do DF em 2026

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro negou nesta segunda-feira (6) que será candidata ao governo do Distrito Federal em 2026. Em publicação nas redes sociais, Michelle afirmou que não tem pretensão de concorrer a cargos eletivos.

No vídeo, ela ainda provocou a oposição de Jair Bolsonaro (PL), insinuando que sua candidatura seria uma ‘dor de cabeça’ à cúpula da esquerda brasileira.

“Oposição, fiquem tranquilos. Eu não tenho nenhuma intenção de vir candidata a nenhum cargo eletivo”, disse Michelle.

A candidatura de Michelle Bolsonaro ao governo do DF era uma das principais apostas do PL para manter o bolsonarismo vivo nos próximos anos. O encontro da ex-primeira-dama com a cúpula da legenda em um jantar promovido para apoiar a candidatura de Rogério Marinho à presidência do Senado foi determinante para o surgimento da ideia. A informação foi divulgada pela jornalista Juliana Dal Piva, do UOL .

Internamente, o partido já trabalha para nomear Michelle como presidente do PL Mulher. Isso daria ‘poder’ à ex-primeira-dama, com direito a um escritório na sede do partido junto do marido.

O PL quer usar o poder de influência de Michelle para manter o bolsonarismo vivo e, de quebra, alavancar ainda mais o partido no próximo pleito. Na visão da cúpula da legenda, a ex-primeira-dama foi decisiva na votação expressiva de Jair Bolsonaro entre as mulheres e a principal responsável pela eleição de Damares Alves (Republicanos-DF) para o Senado.

O presidente da legenda, Valdemar Costa Neto, ainda ressaltou aos aliados que a ida de Michelle ao Senado para acompanhar a disputa pela presidência do Congresso também foi importante para angariar votos a Rogério Marinho. Costa Neto vê a ex-primeira-dama com boa interlocução entre os congressistas, principalmente aqueles mais ligados à base evangélica.