Adolescente de 14 anos é acusada de matar menino de 11 a tiros

Uma adolescente de 14 anos é acusada de matar um menino de 11 anos, atingido por uma bala perdida , em Dallas , nos Estados Unidos . De acordo com a polícia local, o tiro foi disparado pela jovem após uma briga com outra menina, que seria irmã da vítima, em um condomínio no sul da cidade.

Os policiais foram acionados devido a um tiroteio no estacionamento de um complexo de apartamentos.

"Uma jovem suspeita pegou uma arma e atirou na direção da menina com quem ela brigava. No entanto, o tiro atingiu um espectador juvenil do sexo masculino", afirmou a polícia em um comunicado, segundo a KTVT .

O menino de 11 anos atingido foi levado ao hospital e morreu devido aos ferimentos. A suspeita fugiu do local, mas depois foi detida e acusada. Agora, ela está no Centro de Justiça Juvenil Henry Wade, conforme a polícia.

Durantes as investigações, uma arma foi recuperada. A identidade dos envolvidos no episódio não foi divulgada, já que eles são menores de idade.

A mãe de De’Evan McFall, Vashunte Settles, identificou o menino como seu filho e disse que ele morreu na frente dela. "Eu ter que testemunhar e estar lá… Nunca vou superar isso", disse ela à KTVT .

De acordo com ela, sua filha estava brigando com uma menina de 14 anos, que sacou uma arma e disparou contra ela. Ela, porém, errou o tiro e acertou De’Evan.

"Ele era tão inocente. Ele definitivamente não merecia isso", afirmou Settles. "Eu só queria que a geração mais jovem parasse e pensasse antes de fazer coisas irracionais, porque nesta situação, não sou a única sofrendo."

"Pegue esta história e faça algo produtivo com ela. Que meu filho não tenha morrido em vão e que isso salve o filho de outra pessoa", acrescentou.

