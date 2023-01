Reprodução Tv Globo (18.01.2023) Marido e sogro de cabeleireira encomendaram morte de 6 pessoas da família no DF

A Polícia Civil do Distrito Federal encontrou, nesta manhã (18), o cativeiro usado para manter Renata Juliene Belchior, de 52 anos, e Gabriela Belchior Oliveira, de 25 anos , sob custódia durante execução do assassinato da cabelereira Elizamar Silva e dos três filhos .

Do cativeiro, elas teriam sido levadas até Unaí, em Minas Gerais, onde o carro também foi incendiado. Os dois corpos estavam dentro do veículo ainda não foram identificados.

Reprodução Imagens de cativeiro onde foram mantidas vítimas no DF

Renata era sogra e Gabriela cunhada da cabeleireira Elizamar Silva. Segundo a polícia, elas estão entre as possíveis seis vítimas, de uma mesma família, que teriam sido mortas em um crime encomendado pelo próprio pai e o irmão.

Todas desapareceram na semana passada. Os supostos mandantes do crime, Thiago Gabriel Belchior de Oliveira, marido de Elizamar, e Marcos Antônio Lopes de Oliveira, sogro da cabeleireira, também estão desaparecidos.

Entenda o caso:

Marido e o sogro são os principais suspeitos por encomendar a morte a morte da cabeleireira Elizamar da Silva, 39 anos, e dos três filhos pequenos . Outras duas mulheres, a sogra e a cunhada do casal estão desaparecidas.

Segundo a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) , um dos presos por suposta participação no crime, confessou que o marido, Thiago Gabriel Belchior, 30, e Marcos Antônio Lopes de Oliveira, sogro dela, o contratram por R$ 100 mil para matar a família .

Horácio Carlos Ferreira Barbosa, de 49 anos, disse que outro homem, Gideon Batista de Menezes, de 55 anos, também iria receber parte do dinheiro para matar a mulher, os três filhos e as outras duas mulheres. Gabriel tinha de 7 anos, equanto que os os gêmeos Rafael e Rafaela, 6 anos.

