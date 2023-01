Melina Mejia/Presidencia/Peru - 19.12.2022 Presidente do Peru, Dina Boluarte

Nesta quarta-feira (18), caravanas com milhares de manifestantes do interior do Peru chegaram à capital para uma nova greve geral contra o governo . O país renova o "estado de emergência" , diante do risco de enfrentamento da população com o Exército, enquanto a presidente Dina Boluarte tenta abrir diálogo com os manifestantes.

Nos próximos dias, cerca de 50 mil manifestantes são esperados em caravanas de carros e caminhões para pressionar a mandatária para renunciar ao cargo. Os protestantes vêm de diversas regiões do país, principalmente do sul, em direção a Lima .

Ainda, nesta quinta (19), começa uma nova greve nacional convocada pela Confederação Geral dos Trabalhadores do Peru contra o governo , que está há apenas cinco semanas em exercício. No território peruano, 99 bloqueios nas estradas reforçam as manifestações , de acordo com a agência de notícias RFI .

Na tentativa de impedir os protestos que pedem a renúncia de Boluarte, no último domingo (15), o país renovou o "estado de emergência", que permite a ação do Exército para conter a onda de manifestações .

A ação está em vigor em sete regiões diferentes, incluindo na capital, para onde se deslocam os manifestantes nesta semana. O uso da força, porém, tem aumentado a letalidade nos confrontos entre as forças de segurança e os protestantes . A repressão já deixou 49 mortos, mais de 500 feridos e mais de 300 presos.

Hoje, Dina Boluarte disse estar consciente de que os manifestantes querem ocupar a capital peruana. "Sabemos que querem ocupar Lima nos dias 18 e 19. Podem tomar Lima, mas em paz, com calma", pediu ela, afirmando que "espera os manifestantes no Palácio de Governo para poder dialogar sobre as agendas sociais".

Embora Boluarte tente abrir diálogo com a população que protesta contra ela, para atender demandas sociais, os líderes dos protestos não a reconhecem como presidente.

Com o impeachment e prisão de Pedro Castillo , Dina Boluarte é a nova presidente do Peru . A advogada de 60 anos foi eleita vice em 2021 pelo partido Peru Livre, mas precisou tomar posse do cargo de chefe do Executivo peruano após a tentativa do seu ex-aliado de dissolver o Congresso do país.

Em dezembro do ano passado, Boluarte disse que, apesar das manifestações, continuará no cargo e exigiu que o Congresso antecipe as eleições para acabar com a onda de protestos que eclodiram após a destituição de Castillo.

"O que se resolve com a minha renúncia? Seguiremos firmes aqui até que o Congresso resolva a antecipação das eleições. Exijo que se reconsidere a votação", declarou Boluarte.

