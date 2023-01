Reprodução Keenan Anderson morre após abordagem com disparo de vários choques de (arma de choque 'taser') policial nos Estados Unidos (1.01.2023)

Um chamado da polícia de Los Ageneles acabou tomando proporções trágicas e causando a morte do professor americano Keenan Anderson , 31, após atingi-lo com uma arma de eletrochoque, da polícia nos Estados Unidos, no dia 3 de janeiro.

A informação sobre a morte de Anderson foi divulgada por sua prima, Patrisse Cullors, que é cofundadora do movimento "Black lives matter" .

"Meu primo era um educador e trabalhava com alunos do ensino médio. Ele era professor de inglês. A polícia de Los Angeles matou três pessoas esse ano. Uma delas é meu familiar", diz a postagem no Instagram.

As imagens a seguir são fortes, não recomendadas à crianças e adolescentes

There must be a respect for human life. This young English teacher was in a car accident and had an anxiety attack and somehow he ended up tased to death by LAPD pic.twitter.com/KON7W1bEsS — sheryl lee ralph (@thesherylralph) January 12, 2023

Após o caso se tornar público, a polícia americana divulgou as imagens gravadas pelas câmeras dos uniformes dos oficiais que atuaram na ocorrência.

A polícia disse que um dos oficiais da divisão de tráfego foi atender um chamado de colisão de trânsito. Anderson teria sido apontado por testemunhas como o causador do acidente. Após ser abordado, ele senta na calçada e conversa com o oficial.

Visivelmente assustado, Anderson se levanta e corre para o meio da avenida. O policial chama reforço e vários outros oficiais chegam para contê-lo.

Agitado, a polícia faz uso de força física de outros homens para contê-lo, além de efetuar longos disparos com arma taser (eletrochoque).

Em um momento ele chega a dizer. "Eles estão tentando me matar. Estão tentando "'George Floyd' me". (Fazer o que fizeram com George Floyd)

O professor foi levado para o hospital pelos paramédicos. Mas teve uma parada cardíaca e morreu após quatro horas. A divisão da polícia de Los Angeler afirma que a corporação investiga o caso e que o resultado das investigações podem demorar até um ano para serem concluídos.

