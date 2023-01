Reprodução / Twitter - 15.01.2023 Queda de avião no Nepal deixou ao menos 68 mortos no domingo (15)

As equipes de busca localizaram as caixas-pretas do avião da Yeti Airlines que caiu perto de um aeroporto no centro do Nepal, nesse domingo (15) . O acidente em Pokhara deixou ao menos 68 mortos.

As caixas-pretas contêm informações de voo que podem ajudar as autoridades a determinar o que causou o acidente com o bimotor ATR72. De acordo com o funcionário do aeroporto de Katmandu Teknath Sitaula, os gravadores encontrados estavam em "boas condições" e foram enviados para análise.

O bimotor tinha 72 pessoas a bordo, sendo 68 passageiros e 4 tripulantes. O voo saiu da capital Katmandu e tinha como destino a cidade turística de Pokhara. A aeronave caiu perto da cidade e depois pegou fogo.

Vídeos postados nas redes sociais mostram uma aeronave voando baixo em uma área povoada antes de girar bruscamente.

Autoridade civil do Nepal afirmou, em comunicado, que 53 dos passageiros eram nepalenses, 5 eram indianos, 4 russos, 1 irlandês, 1 australiano, 1 argentino, 2 coreanos e 1 francês.



O avião turboélice bimotor ATR72, amplamente utilizado em viagens comerciais, é fabricado por uma joint venture da Airbus e da italiana Leonardo.

O primeiro-ministro do Nepal , Pushpa Kamal Dahal, lamentou o ocorrido nas redes sociais e pediu que as agências governamentais se empenhem no resgate das vítimas.

"Estou profundamente triste com o triste e trágico acidente do Yeti Airlines ANC ATR 72, que voava de Kathmandu para Pokhara com passageiros. Apelo sinceramente ao pessoal de segurança, a todas as agências do governo do Nepal e ao público em geral para iniciar um resgate eficaz", escreveu em sua conta do Twitter.

Devido à geografia e ao clima do país, o Nepal tem recorde de acidentes aéreos . Oito das 14 maiores montanhas do mundo estão localizadas na região, incluindo o monte Everest . Além disso, as pistas de pouso ficam em áreas montanhosas e de difícil acesso.

