Reprodução Avião com 22 pessoas desapareceu no Nepal

Socorristas do Nepal encontraram nesta segunda-feira (30) os destroços do avião de passageiros da companhia Tara Air que havia desaparecido em uma região montanhosa do país no último domingo (29).

De acordo com o porta-voz do Exército nepalês, Narayan Silwal, a aeronave, um bimotor a hélice modelo Twin Otter, caiu na encosta de uma montanha enquanto voava de Pokhara a Jomsom, um popular destino para trekking no Himalaia.

As 22 pessoas a bordo - 19 passageiros e três tripulantes - morreram no acidente, e 21 corpos já foram recuperados. "O tempo está péssimo, mas conseguimos levar uma equipe para o lugar do acidente", disse a agência de aviação civil do Nepal.

Os destroços do avião foram encontrados entre 3,8 mil e 4 mil metros de altitude, na região do município rural de Thasang, em uma área de difícil acesso por terra.

