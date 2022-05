Reprodução Avião com 22 pessoas desapareceu no Nepal

Um avião perdeu o contato com controladores de voo no Nepal e desapareceu neste domingo (29) com 22 pessoas a bordo. Autoridades informaram que o mau tempo está impedindo que helicópteros de busca sobrevoem a área que a aeronave foi vista pela última vez.

O avião da companhia aérea privada Tara Air decolou da cidade turística de Pokhara, a cerca de 125 km a oeste da capital, Katmandu, em direção a Jomsom, cerca de 80 km a noroeste, segundo informações do governo. De acordo com a agência Associated Press , o trajeto tinha duração de apenas 15 minutos.

Conforme a empresa aérea, o avião transportava 16 nepaleses, quatro indianos, dois alemães, e três outros integrantes da tripulação que não tiveram as nacionalidades reveladas.

A aeronave perdeu o contato com a torre de controle cinco minutos antes do horário que deveria chegar no destino, segundo a Reuters .

"Um helicóptero de busca retornou a Jomsom devido ao mau tempo sem localizar o avião", escreveu a Autoridade de Aviação Civil do Nepal em comunicado.

"Os helicópteros estão prontos para decolar em busca de Katmandu, Pokhara e Jomsom assim que as condições climáticas melhorarem. Equipes de busca do Exército e da polícia partiram para o local".

O Nepal tem histórico de acidentes em sua rede doméstica devido ao clima variável e às pistas de pouso em locais montanhosos, o que pode se tornar perigoso.

