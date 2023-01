Reprodução Instagram Avião cai no Nepal

Pelo menos 67 pessoas morreram neste domingo (15) após a queda de um avião da Yeti Airlines perto de um aeroporto no centro do Nepal.

O voo saiu da capital Katmandu e tinha como destino a cidade turística de Pokhara. A aeronave caiu perto da cidade e depois pegou fogo.

Vídeos postados nas redes sociais mostram uma aeronave voando baixo em uma área povoada antes de girar bruscamente.

Vários sobreviventes gravemente feridos foram levados ao hospital, segundo a BBC.

O voo tinha 68 passageiros e 4 integrantes da companhia aérea. Dentre os passageiros, pelo menos 15 eram estrangeiros.

A moradora local Deeveta Kal disse à BBC que correu para o local do acidente depois de ver a aeronave cair do céu pouco depois das 11h, horário local (05h15 GMT).

"No momento em que cheguei, o local do acidente já estava lotado. Havia uma enorme fumaça saindo das chamas do avião. E então os helicópteros chegaram rapidamente", disse ela.

“O piloto fez o possível para não atingir a civilização ou qualquer casa”, acrescentou Deevta Kal. "Havia um pequeno espaço ao lado do rio Seti e o voo atingiu o solo naquele pequeno espaço."



O exército nacional foi mobilizado para ajudar nas buscas.

Veja o vídeo do acidente

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.