Reprodução Avião com 22 pessoas caiu no Nepal

Os socorristas do Nepal recuperaram os corpos das 22 vítimas do acidente aéreo com um avião de passageiros que caiu no último domingo (29) , no Himalaia.

De acordo com um porta-voz do aeroporto de Tribhuvan, Teknath Sitoula, citado pela agência AFP , os restos mortais foram levados para a capital Katmandu em um helicóptero do Exército.

"Após a autópsia, os corpos serão entregues a seus familiares", acrescentou. O avião, um bimotor a hélice modelo Twin Otter, caiu na encosta de uma montanha enquanto voava de Pokhara a Jomsom, um popular destino para trekking no Himalaia, com 19 passageiros e três tripulantes.

Entre as vítimas estão 16 nepaleses, quatro indianos e dois alemães. Os destroços da aeronave foram encontrados a cerca de 4 mil metros de altitude, na região do município rural de Thasang, em uma área de difícil acesso por terra.

O governo nepalês instituiu um comitê de investigação para apurar as causas da tragédia, e os gravadores de dados e voz da cabine já foram encontrados e removidos do local da queda .

"Nossos pilotos voam em áreas desafiadoras e com clima imprevisível. Estamos analisando medidas para minimizar tais acidentes", afirmou o chefe da Agência de Aviação Civil do país, Pradeep Adhikari.

