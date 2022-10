Reprodução / NBC News - 29.09.2022 Furacão Ian deixou rastro de destruição na Flórida (EUA)

O número de mortos em decorrência do furacão Ian subiu para 83 na Flórida, nos Estados Unidos . O estado foi o que mais registrou destruição , mas o fenômeno também causou estragos e mortes nas Carolinas do Norte e do Sul e na Virgínia.

Ao mesmo tempo, autoridades locais enfrentam críticas pela resposta à tempestade .

As equipes de resgate ainda fazem buscas nas áreas mais isoladas. Centenas de pessoas foram resgatadas em casas e prédios completamente inundados. Ao menos 85 pessoas morreram com a tempestade , que chegou à costa da Flórida na última quarta-feira na categoria 4 , com ventos de 240 km/h.

De acordo com a agência de notícias Reuters , quase todas as mortes foram contabilizadas no estado, exceto 42, que foram registradas no condado de Lee, e outras 39, relatas em quatro condados vizinhos.

O presidente do conselho de comissários do condado de Lee, Cecil Pendergrass, disse que, assim que as autoridades souberam dos riscos, ordens de evacuação foram dadas. Mesmo assim, algumas pessoas optaram por enfrentar a tempestade, disse ele.

"Respeito as escolhas deles", disse ele em entrevista coletiva. "Mas tenho certeza que muitos deles se arrependem agora."

De acordo com a Casa Branca, o presidente Joe Biden e a primeira-dama Jill Biden vão à Flórida na próxima quarta (5) para ver a devastação causada pelo Ian . Hoje, eles devem visitar Porto Rico, onde milhares de pessoas ainda estavam sem energia duas semanas depois que o furacão Fiona atingiu a ilha .

Cuba, que também foi atingida pelo fenômeno , está restaurando os locais afetados, após 11 milhões de pessoas ficarem sem energia elétrica, além de casas e campos agrícolas destruídos.

Autoridades da Carolina do Norte disseram que pelo menos quatro pessoas foram mortas no estado. Até o momento, nenhuma morte foi relatada na Carolina do Sul.

Autoridades se prepararam na Flórida

A Flórida já vinha se preparando para a chegada do Ian, tanto que os meteorologistas do país estimavam que o furacão tem capacidade de se tornar um dos mais fortes dos últimos anos.

O governador do estado, Ron DeSantis, declarou estado de emergência em 67 condados e a passagem do furacão deve provocar cortes de energia elétrica. O presidente Joe Biden também declarou estado de emergência na Flórida, o que permite liberar fundos de ajuda federal.

