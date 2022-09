NOAA - 28.09.2022 Imagem de satélite do furacão Ian na Flórida (EUA)

Em comunicado emitido nesta quinta-feira (29), o Centro Nacional de Furacões dos EUA (NHC) afirmou que a tempestade tropical Ian deve se tornar um furacão novamente antes de atingir o país novamente nesta sexta (30).

O instituto também emitiu um alerta de furacão para toda a costa da Carolina do Sul. Agora, a tempestade está a cerca de 40 km a nordeste de Cabo Canaveral, uma faixa de terra do condado de Brevard, na parte costeira oriental da Flórida .

Os ventos máximos do Ian no estado atingiram cerca de 110 km/h, mas é esperado que o temporal se torne um furacão novamente durante a noite, quando "voltar à terra". No entanto, segundo o centro, ele deve enfraquecer rapidamente depois.

A costa do golfo da Flórida não está mais sob alerta, mas algumas partes do centro-leste e nordeste do estado podem esperar mais chuvas.

De acordo com o NHC, a tempestade é um grande ciclone, com ventos de intensidade de tempestade tropical que se estendem por mais de 600 km de seu centro.

Desde ontem, o furacão vem deixando ruas inundadas na Flórida e causando destruição em diversas partes do estado . Em pronunciamento na manhã de hoje, o governador Ron DeSantis disse que as águas vão continuar altas ao longo do dia. Na ocasião, ele pediu que a população não se arrisque e continue em um lugar seguro.

"Tenham cuidado, saibam que a tempestade, nesse ponto, continua causando destruição, então não vale a pena se arriscar", afirmou.



O furacão chegou à Flórida pela primeira vez na tarde dessa quarta (28), ainda na categoria 4 , mas enfraqueceu durante a noite. Antes, a tempestade passou por Cuba, deixando mortos, destruição e milhões de casas sem energia elétrica .

Agora, é esperado que o fenômeno deixe a Flórida ainda hoje e se aproxime das costas da Geórgia e da Carolina do Sul na sexta (30).

Além dos ventos, as tempestades atingiram comunidades costeiras e o alto volume de chuvas deixou inundações em diversas partes do estado, além de muitos moradores ilhados em suas casas.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.