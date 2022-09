NASA - 27.09.2022 Furacão Ian é retratado da Estação Espacial Internacional

Após a passagem do furacão Ian em Cuba , pelo menos duas mortes foram registradas no oeste da ilha, segundo o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos. O fenômeno também deixou mais de 11 milhões de pessoas sem energia elétrica .

A tempestade , que já está no nível 4, agora ameaça a Flórida, nos Estados Unidos . Às 7h da manhã de hoje, o Ian estava a cerca de 130 km a sudoeste de Punta Gorda, no estado norte-americano, carregando ventos máximos sustentados de 250 km por hora, informou o Centro Nacional de Furacões dos EUA .

Em Cuba , uma das vítimas fatais é uma mulher de 43 anos, que morreu no desabamento de sua casa.



No início da manhã de quarta-feira (28), as autoridades disseram que a energia já havia sido restaurada nas áreas com menos danos.

"Houve um avanço maior na restauração do Sistema Elétrico Nacional na região leste, uma vez que a rede de transmissão e distribuição estão integradas sem serem afetadas pela passagem de Ian", disse a concessionária, em comunicado à mídia local.

Na noite de ontem, Cuba inteira ficou sem luz e as chuvas e ventos fortes podem perpetuar até esta quarta, segundo as autoridades.

Inicialmente, a energia havia sido interrompida apenas nas áreas que foram diretamente atingidas pelo furacão , mas, no início da noite dessa terça (27), toda a rede elétrica cubana entrou em colapso.

Milhares de casas precisaram ser evacuadas e as pessoas precisaram fugir da área que seria atingida antes da chegada da tempestade.

Autoridades se preparam na Flórida

Nos Estados Unidos, a Flórida vem se preparando para a chegada do Ian , tanto que os meteorologistas do país estimam que o furacão tem capacidade de se tornar um dos mais fortes dos últimos anos.

O governador do estado, Ron DeSantis, declarou estado de emergência em 67 condados e a passagem do furacão deve provocar cortes de energia elétrica. O presidente Joe Biden também declarou estado de emergência na Flórida, o que permite liberar fundos de ajuda federal.

Meteorologistas informaram que, assim que o Ian deixe o oeste de Cuba, a tempestade pode atingir o norte de Tampa no início da sexta-feira (30). Outra possibilidade é o fenômeno seguir na direção de Panhandle.

