O 'olho' do Furacão Ian deve atingir a costa oeste da Flórida , nos Estados Unidos, nesta quarta-feira (28). De acordo com o Centro Nacional de Furacões, a região está sob alerta e pode ser atingida por uma 'onda de tempestade com risco de vida, ventos catastróficos e inundações'. As autoridades já emitiram comunidade para que toda a população se prepare para a chegada da tempestade.

TROPICAL UPDATE: @NOAA 's #GOES16 🛰️ is monitoring the movement and #lightning with major #Hurricane #Ian this afternoon. Its winds have increased to 120 mph as it continues to push through the Gulf of Mexico. Latest: https://t.co/tVU2sBnFSx #FLwx pic.twitter.com/ChFpLd7j4y — NOAA Satellites - Public Affairs (@NOAASatellitePA) September 27, 2022

Os ventos chegaram a cerca de 249 km por hora com rajadas mais fortes por volta das 8 da manhã deixando o nível bem próximo da categoria 5 de intensidade.

Ainda não está claro exatamente onde Ian chegará à terra firme, mas o governador do Estado da Flórida, Ron DeSantis , disse nesta manhã que a previsão é que ele atingisse o condado de Charlotte, pois ele alertou os moradores que era tarde demais para evacuar a área.

Uma pessoa morreu com a passagem do furacao Ian pela ilha

Enquanto isso, em toda Cuba, os moradores ficaram sem energia depois de grandes interrupções na esteira de Ian e autoridades registraram a morte de uma pessoa. A tempestade devastou o extremo oeste da ilha com ventos fortes e inundações catastróficas.

Assim como Cuba, a Flórida tem vasta experiência em lidar com furacões e está bem preparada para situações extremas como esta. No entanto, o Furacão Ian representa riscos diferentes pelo de seu tamanho, sua força e sua presença em terra firme em uma cidade com a população muito grande.

