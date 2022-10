REUTERS/Alexander Ermochenko Idosa para em frente a tanque russo em região próximo a Kherson na Ucrânia - 02.10.2022

As forças ucranianas não conseguiram 'perfurar' o sistema de defesa da Rússia na região de Kherson não se concretizaram, informa o vice-chefe da administração local, Kirill Stremousov.

Stremousov afirmou que “tudo está sob controle na direção de Nikolayev”, apesar dos esforços de Kiev para retomar a região terem sido abortados.

No entando, a Ucrânia avançou no sul do país no curso do rio Dnieper até a vila de Dudchany, até chegarem aviões da Força Aérea Russa e destruir boa parte do pelotão.

O responsável admitiu que os ucranianos conseguiram avançar um pouco, mas salientou que os sistemas de defesa da região funcionaram, mas salientou que “no momento, a situação está completamente sob controle”.

Stremousov concluiu pedindo às pessoas que não entrem em pânico por causa do que ouvem e lêem nas mídias sociais. “Aqui não é Kharkov, não é Liman, estamos segurando o cerco”, explicou.

O Ministério da Defesa da Rússia também confirmou repelir o ataque, afirmando que mais de 400 militares ucranianos, 43 tanques e 89 unidades de equipamento militar especial foram eliminados na área de Nikolayev-Krivoy Rog.

Horas antes do confronto, soldados aparecem em vídeo reconquistando área de Myrolyubivka ao sul do país a cerca de 150 km de Kherson

Soldados da 128ª Brigada de Assalto de Montanha da Ucrânia ergueram a bandeira azul e amarela do país em Myrolyubivka, uma vila entre a antiga frente e Dnipro. O vídeo foi divulgado por um conselheiro do Ministério da Defesa da Ucrânia.

Raising Ukrainian flag over Myroliubivka village in Kherson region.



Glory to our Heroes!



📹: 128th Zakarpattia Assault Brigade pic.twitter.com/qIxBytf4kM — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) October 3, 2022

Serhiy Khlan, um membro do conselho regional de Kherson, também havia listado as vilas de Osokorivka, Mykhailivka, Khreschenikvka e Zoloto Balka como aldeias recapturadas.



