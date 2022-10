Reprodução: YouTube / @jbolsonaro Comentário foi feito em conversa com apoiadores, na frente do Palácio da Alvorada

O presidente Jair Bolsonaro (PL) ironizou as também candidatas à presidência Simone Tebet (MDB) e Soraya Thronicke (União) após o resultado do primeiro turno das eleições . Em conversa com apoiadores na porta do Palácio da Alvorada, Bolsonaro chamou Simone de "estepe" e Soraya de "trambique".

"É aquela história: vamos mudar? Vamos. Mas quem vem no meu lugar? Porque política é um self-service, pessoal. Você tem ali eu, Lula, Ciro, a estepe, a trambique e acabou. Não adianta você procurar um… 'Ah, eu queria uma pessoa assim'. É o que está ali, pô", afirmou.

Antes de se referir às senadoras de forma pejorativa, o presidente chegou a sinalizar a vontade de receber o apoio de Simone Tebet no segundo turno das eleições. A busca por apoio pode influenciar e muito o resultado final, uma vez que a distância entre Lula e Bolsonaro não foi tão grande. Enquanto o petista teve 48,43% dos votos, o atual presidente recebeu 43,20%.

No Brasil, um candidato é declarado vencedor de uma eleição quando atinge 50% dos votos mais um, representando a maioria dos eleitores. Votos brancos e nulos não são contabilizados e não influenciam o resultado final.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG .