Reprodução / Twitter @AndriyYermak - 15.09.2022 Centenas de covas teriam sido encontradas na cidade de Izyum, na Ucrânia

A Ucrânia afirmou que centenas de covas foram encontradas fora de Izyum, dias depois de a cidade ter sido retomada da Rússia . Diversas cruzes de madeira marcadas com números foram avistadas em uma floresta fora da cidade com o avanço das tropas ucranianas.

As autoridades disseram que começariam a exumar algumas das sepulturas nesta sexta-feira (16).

Ainda não se sabe o que aconteceu com as vítimas, mas relatos iniciais indicam que algumas pessoas podem ter morrido devido a bombardeios e falta de acesso a serviços de saúde, por exemplo.

O chefe do serviço de polícia nacional da Ucrânia afirmou, hoje, que a maioria dos corpos é de civis. Em entrevista coletiva, Ihor Klymenko disse que, embora ele acredite que soldados também estejam enterrados no local, nenhum foi encontrado até o momento.

À BBC , autoridades ucranianas informaram que mais de 400 corpos estavam enterrados na região. A Organização das Nações Unidas ( ONU ) pretende enviar uma equipe de monitoramento à cidade nos próximos dias.

Um porta-voz da organização disse que estaria tentando descobrir se aqueles que morreram eram civis ou militares, além da causa dessas mortes.

Izyum foi invadida pela Rússia logo nos primeiros dias de guerra e foi usada pelo país como um importante centro militar para abastecer suas forças no leste.

O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse que "ações processuais necessárias" já começaram na área. "Queremos que o mundo saiba o que realmente está acontecendo e ao que a ocupação russa levou. Bucha, Mariupol, agora, infelizmente, Izyum ... A Rússia deixa morte em todos os lugares", disse ele. "E deve ser responsabilizada por isso."

No discurso de ontem, o líder ucraniano mencionou as supostas valas comuns encontradas em Bucha , perto da capital Kyiv e de Mariupol — o principal porto do sudeste ucraniano agora ocupado por tropas russas.

Nas redes sociais, o chefe do gabinete de Zelensky, Andriy Yermak, publicou uma foto do suposto local onde as centenas de corpos foram encontradas e escreveu que mais informações sobre o ocorrido são esperadas ainda nesta sexta.

Grande parte de Izyum está em ruínas. À mídia local, um político disse que até 80% da infraestrutura da cidade foi destruída e corpos ainda estão sendo descobertos nos escombros.

