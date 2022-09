Ansa EUA enviou pacote militar com 4 sistemas de lançamento de mísseis à Ucrânia

O Ministério das Relações Exteriores da Rússia afirmou, nesta quiknta-feira (15), que, caso os Estados Unidos forneçam mísseis de longo alcance para a Ucrânia, os norte-americanos estarão cruzando uma "linha vermelha".



A declaração foi feita por Maria Zakharova, porta-voz do ministério russo. Ela fez a declaração e tom de ameaça ao comentar a os rumores de que os EUA fornecerão mísseis de até 300 quilômetros aos ucranianos.

"Se Washington decidir fornecer mísseis de maior alcance para Kiev, então estará cruzando uma linha vermelha e será parte direta do conflito. A Rússia tem o direito de defender seu território", destacou Zakharova.

Os mísseis táticos ATACMS poderiam ser utilizados pelos sistemas de lançamento Himars, que já foram disponibilizados a Kiev por parte dos Estados Unidos. Além disso, Washington já enviou foguetes que podem atingir alvos a até 80 km de distância.



Auxílio militar à Ucrânia

No dia 19 de agosto, o Pentágono anunciou um novo pacote militar para a Ucrânia , em valores que somam US$ 775 milhões.

Foram enviados mais sistemas de lançamento de mísseis de alta mobilidade, os chamados Himars, veículos militares que resistem a minas terrestres, canhões Obus e milhares de munições - que também servirão para uso em armamentos fornecidos às forças armadas ucranianas pelo governo do Reino Unido.

Ao todo, os EUA já forneceram mais de US$ 10 bilhões em armamentos e equipamentos de defesa desde o início da guerra, em 24 de fevereiro.

