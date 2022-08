Divulgação/ Serviço de emergência da Ucrânia Bombardeio na Ucrânia deixa feridos e alerta autoridades para eventuais danos em usina nuclear

A Rússia bombardeou hoje (20) a cidade de Voznessensk, no sul da Ucrânia. Com isso, doze civis ficaram feridos, o que inclui quatro crianças.

Além dos que se feriram no ataque, autoridades da Ucrânia afirmam que a usina nuclear de Pivdennoukrainsk , situada a 30 km de distância do local, avalia aumento do risco de acidente.

Pelo Telegram, o governador da região de Mykolaiv, Vitaliy Kim, diz que casas e um prédio residencial foram danificados, o que levou a emissão de alertas antiaéreos em toda a zona atingida.

Vale lembrar que o ocorrido sucede o ataque à usina de Zaporizhzhia , que segundo entidades de segurança ucranianas, quase foi palco de um novo desastre nuclear .

Kiev e Moscou se acusam mutuamente de perigosos bombardeios no local. O governo ucraniano diz que as tropas russas atiram contra a central nuclear para acusar Kiev desses bombardeios .

A Otan denuncia que a ocupação russa da usina de Zaporíjia "representa uma ameaça séria para as instalações [e] aumenta o risco de um acidente ou um incidente nuclear" na Europa.